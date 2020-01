Gattuso: “Insigne è tra i migliori dieci talenti italiani degli ultimi 20 anni” (Di sabato 25 gennaio 2020) Insigne sempre più al centro del progetto Napoli di Gattuso. Il tecnico in conferenza stampa tesse l’elogio del suo capitano: “Lorenzo deve saltare l’uomo, deve avere le gambe brillanti per farlo. Negli ultimi 20 anni è tra i migliori dieci talenti del calcio italiano. Ma se prende palla e torna indietro incide poco. Ha qualità, ha forza nelle gambe. Non è alto 1,90 ma fa 12-13 km a partita con qualità. Deve continuare. La partita che ha fatto con la Lazio per due o tre anni gliel’ho vista fare ogni due partite. Aveva continuità. Ce l’ha perché è forte”. L'articolo Gattuso: “Insigne è tra i migliori dieci talenti italiani degli ultimi 20 anni” ilNapolista. ilnapolista

