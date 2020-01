Gallarate, bambino di 5 anni precipitato dalla finestra di un appartamento (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono stati momenti di paura nella serata di giovedì venti tre gennaio, a Gallarate, in provincia di Milano, dove un bambino di cinque anni, intorno alle venti due, è precipitato dalla finestra di un appartamento. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma nella notte è stato trasferito. Le sue condizioni sono molto gravi. La vicenda ha ancora molti punti oscuri e gli agenti di polizia, ora stanno facendo il possibile per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in quel condominio. Secondo le informazioni che sono state rese note, intorno alle dieci di sera, è scattato l’allarme al cento diciotto, per il piccolo che era precipitato da un appartamento. Sul posto, oltre ai soccorritori, è arrivata anche una volante della polizia, per chiarire cosa è accaduto in quei minuti e soprattutto per ricostruire l’esatta dinamica. Ci sono molti ... bigodino

