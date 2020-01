Gaffe spaziali, US Space Force: il logo è quello di Star Trek (Di sabato 25 gennaio 2020) Milano, 25 gen. (askanews) – Prima le divise poi il logo, insomma una Gaffe dietro l’altra per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, dopo aver annunciato la creazione della US Space Force, un’apposita divisione delle Forze armate statunitensi dedicata all’impiego a scopo militare di tecnologie e missioni aerospaziali, ha presentato quella che dovrebbe essere l’immagine che accompagnerà questi soldati spaziali. Ma la rete non perdona e, nel giro di poco tempo, il web è stato invaso di meme e post divertenti sulle scelte della Casa bianca. Innanzitutto per le uniformi; normali tute mimetiche con fantasia camouflage ma con patch e logo della US Space Force e dello United States Space Command… “perfette per mimetizzarsi tra le foreste della Luna o di Marte” ha simpaticamente commentato sui social network l’astronauta ... notizie

