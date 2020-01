Francolino e Reimondo, due strade del contemporaneo ad Arte Fiera (Di sabato 25 gennaio 2020) Bologna, 25 gen. (askanews) – Una ricerca che da anni si muove lungo una linea di faglia che è sia metaforica sia fisica. Andrea Francolino è uno degli artisti italiani su cui si può puntare per i prossimi anni, forte di una decisa consapevolezza della propria pratica e di una ricerca in costante dialogo con gli elementi naturali, e con se stessa. A lui la galleria Mazzoleni dedica la personale nello stand di Arte Fiera a Bologna, con la curatela di Gaspare Luigi Marcone. Un percorso intorno al tema classico, per Francolino, della crepa, qui interpretata come manifestazione dei “Limiti”, da cui il titolo della mostra. “Questi sono sette limiti – ha detto l’artista ad askanews – si chiamano così perché ho calcato una crepa che è al limite tra l’ultima pArte costruita dall’uomo prima che inizi la natura. Quindi in tutti questi casi ci ... notizie

