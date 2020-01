Francesco Benigno, l’attore rivela: “Mio padre mi metteva le catene alle caviglie per non farmi uscire di casa, ho la testa piena di cicatrici” (Di sabato 25 gennaio 2020) L’attore Francesco Benigno è stato ospite a Vieni da Me e a Caterina Balivo ha rivelato la sua infanzia difficile. Dodicesimo di tredici fratelli, ha perso la mamma quando aveva solo nove anni ed è stato cresciuto dal padre: “Era un giocatore d’azzardo: se vinceva andava bene, ma se perdeva erano guai. Mi metteva le catene alle caviglie per non farmi uscire di casa. In inverno stavo in collegio e in estate in colonia, non tornavo a casa nemmeno per Natale. Mamma si faceva in quattro per i figli, ma eravamo tanti”, ha raccontato l’attore lanciato da Mario Risi con “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori“. Il suo rapporto con il padre, ha spiegato, non è stato facile: “Ho la testa piena di cicatrici perché ne ho prese tante però sono qui, ce l’ho fatta. Me ne andai di casa una prima volta, uno dei miei fratelli mi convinse a ... ilfattoquotidiano

