Francesca Brambilla Instagram, mozzafiato in lingerie: «Pura seduzione!» (Di sabato 25 gennaio 2020) Francesca Brambilla si è fatta conoscere dal pubblico italiano con il suo ruolo di “Bona Sorte” nel game show di Canale 5 Avanti un altro. La showgirl, avvolta nella sua tutina azzurra super trasparente, ogni sera lascia senza fiato tutti gli appassionati del programma. Poche ore fa l’affascinante Francesca Brambilla su Instagram ha deciso di stupire i suoi followers postando una sua foto in intimo. Il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giusto ha mandato in tilt i suoi ammiratori, i quali hanno liberato la loro immaginazione nei commenti. Impossibile ignorare una foto del genere, Francesca è indescrivibile. Leggi anche –> Francesca Brambilla Instagram, esplosiva in bikini: «Che “davanzale”!» Francesca Brambilla Instagram: mozzafiato in lingerie Questa volta la bellissima Francesca Brambilla su Instagram si è davvero superata. La showgirl si è ... urbanpost

Batwayne82Queen : RT @telegnocca: le divine Miss Claudia Ruggeri Francesca Brambilla #avantiunaltro ???????? - Amolafemminilit : RT @telegnocca: le divine Miss Claudia Ruggeri Francesca Brambilla #avantiunaltro ???????? - infoitcultura : Francesca Brambilla: chi è la Bona Sorte Avanti un Altro, Età e Misure -