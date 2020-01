Foto di gruppo con Greta Thunberg a Davos, AP ritaglia l’attivista ugandese Vanessa Nakate (Di sabato 25 gennaio 2020) All’incontro tenutosi a Davos per il World Economic Forum c’era anche lei, la 23enne ugandese Vanessa Nakate, intervenuta insieme colleghe attiviste climatiche Greta Thunberg, Isabelle Axelsson, Luisa Neubauer e Loukina Tille. In una galleria pubblicata da Apnews.com Vanessa si rende conto che in una delle Foto è stata tagliata mostrando solo le altre. Nel tweet pubblicato da Vanessa viene riportato l’articolo di Apnews.com, ma non fatevi ingannare perché la Foto di copertina non è quella ritagliata e contestata. A suo sostegno è poi intervenuta anche la collega attivista Isabelle Axelsson che si trovava proprio accanto a lei nella Foto originale. Ecco il tweet dove Isabelle contesta la scelta di escludere dalla Foto Vanessa e, a quanto sostiene, non sarebbe l’unico caso: We did a press conference today wrapping up the week at #WEF2020 It has come to ... open.online

Melania01536548 : RT @BTSItalia_twt: ??| [INSTAGRAM] Nuove foto delle prove dei #BTS (@BTS_twt) ~ Maknae line + gruppo ~ ?? - empedoclino : RT @Don_Lazzara: Il genocidio degli armeni che ha causato la morte di 1.500.000 cristiani, ed ha preceduto l'orrore della #shoah in #Europa… - _lovely_army : RT @BTSItalia_twt: ??| [INSTAGRAM] Nuove foto delle prove dei #BTS (@BTS_twt) ~ Maknae line + gruppo ~ ?? -