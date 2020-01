Forza e Coraggio, beffa nel finale: il fanalino Montoro espugna il “Mellusi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Forza e Coraggio non dà continuità alla bella prova offerta nella scorsa gara contro il G. Carotenuto e perde, in casa, contro il fanalino di coda Montoro per 2-1. I padroni di casa sono passati in svantaggio al quarto d’ora del primo tempo dopo un contropiede del Montoro che ha portato Fappiano a commettere fallo sull’attaccante ospite. Dagli undici metri Menna non sbaglia seppure il portiere della Forza e Coraggio abbia intuito la direzione del tiro. I ragazzi di mister Liccardi non demordono e agguantano il pareggio al 40’ con Jallow che, dopo una combinazione sulla sinistra con Caruso, ha lasciato partire un destro che ha baciato la faccia interna del palo prima di finire in fondo alla rete avellinese. In chiusura di frazione lo stesso Jallow fallisce l’occasione del raddoppio da ottima posizione mandando la palla alta sopra la ... anteprima24

