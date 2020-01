FORMAZIONI Torino Atalanta: Pasalic in panchina, Verdi-Berenguer dietro Belotti (Di sabato 25 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Atalanta, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti. Atalanta (3-4-3): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Iličić, Zapata. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

