Fiorentina Genoa: le chiavi tattiche della partita (Di sabato 25 gennaio 2020) La Fiorentina di Iachini ha dato segnali confortanti contro Napoli e Atalanta. Il match col Genoa testerà meglio la fase offensiva Contro il Napoli, la Fiorentina di Iachini ha dimostrato una solidità difensiva come non si vedeva da tempo. I viola hanno coperto benissimo gli spazi, ripartendo con efficacia non appena recuperata palla. Pur con un baricentro basso, la Fiorentina è quindi riuscita a rendersi pericolosa. Il Genoa di Nicola è però un avversario molto difensivo, che sta per larghe fasi della partita senza palla. Sarà quindi un test significativo per vedere a che punto è la fase di possesso della Fiorentina. Al San Paolo hanno fatto la differenza Castrovilli e Benassi, che hanno attaccato bene gli spazi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

