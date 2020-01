Figli, Valerio Mastandrea: “Mattia Torre era un ottimista. In questo film c’è tanto della sua vita” (Di sabato 25 gennaio 2020) Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e il regista Giuseppe Bonito presentano Figli, la commedia postuma di Mattia Torre, una spregiudicata istantanea sulla difficoltà di essere genitori oggi: quarantenni, precari e soli. "Fu Mattia a chiamarmi, quando capì che fisicamente iniziava a fare fatica. Aveva bisogno di un 'regista di sostegno', e aveva pensato a me; mi disse che sarei stato una specie di 'ministro plenipotenziario'". Parla così Giuseppe Bonito, regista del film Figli, in sala dal 23 gennaio, l'ultimo scritto da Mattia Torre prima che la malattia se lo portasse via a luglio scorso. Già suo aiuto regista in Boris e ne La linea verticale, tocca a Bonito raccoglierne l'eredità e portare a termine un progetto nato da uno dei suoi irriverenti monologhi teatrali, I Figli ti invecchiano, di cui si ... movieplayer

