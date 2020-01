Festival di Sanremo 2020, Junior Cally rompe il silenzio: “Dispiace se ho ferito qualcuno, trovo insopportabile la violenza contro le donne”. Amadeus: “Non avevo dubbi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Junior Cally rompe il silenzio e con un lungo messaggio affidato alle stories di Instagram prova a spegnere le polemiche che lo hanno travolto in questi giorni a causa di alcuni suoi testi del passato, in particolare sotto accusa è finita la canzone “Si chiama Gioia” del 2018. Il rapper, che è in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “No grazie” prodotto da Merk & Kremont, è stato accusato da alcune parlamentari di aver firmato canzoni “pieni di violenza, sessismo e misoginia“. È intervenuto anche il presidente della Rai Marcello Foa che ha fatto un appello ad Amadeus: “Riporti il Festival nella giusta dimensione”. Dopo qualche giorno, Antonio Signore, questo è il vero nome del rapper, ha deciso di intervenire per rispondere, con garbo, alle accuse. “È da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. – inizia così il messaggio ... ilfattoquotidiano

