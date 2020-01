Ferrara, vicesindaco leghista minaccia i giornalisti: “Vi faremo un culo così” | VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Il vicesindaco di Ferrara minaccia i giornalisti: “Vi faremo un culo così” È bufera sul vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi per un VIDEO in cui minaccia i giornalisti con le seguenti parole: “Vi faremo un culo così”. La vicenda risale allo scorso 20 gennaio quando, sul suo profilo Facebook, Nicola “Naomo” Lodi ha pubblicato un VIDEO in cui minaccia i giornalisti di Piazzapulita, colpevoli, a suo dire, di “fare campagna elettorale per il Pd in Emilia-Romagna”. Queste le parole di Lodi: “Parlo a chi si sta mettendo a novanta a una trasmissione che si chiama La7 che fa campagna elettorale per il PD. Vi farò male, vi farò molto male, non mi fate paura, vi faremo un culo così. Questo è un linguaggio istituzionale. Quando governeremo la regione non vi troveremo mai più perché voi sparirete completamente nei vostri meandri e per fermarci ... tpi

