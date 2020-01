Ferrara, le chat interne che svelano la guerra nella Lega: tra accuse di “poltronificio associato” e l’augurio “di perdere le regionali” (Di sabato 25 gennaio 2020) Cosa pensano i ferraresi del modello Lega che Salvini vorrebbe esportare in Emilia-Romagna? Meglio chiederlo agli stessi leghisti. Vi sentirete rispondere frasi come “non sono il nuovo che avanza, ma il marcio” o un “poltronificio associato”. È successo proprio a Ferrara, dove il quotidiano Estense.com è venuto in possesso degli screenshot di una chat interna a una parte del gruppo consiliare del Carroccio che governa la città. A recitare la parte di tanti piccoli Lisandri, inconsapevoli accusatori di se stessi, sono alcuni consiglieri eletti a giugno. Tra loro c’è Anna Ferraresi, nota alle cronache nazionali per essere la vittima della ‘proposta indecente’ ricevuta dall’allora colLega di partito Stefano Solaroli: un posto di lavoro in cambio delle sue dimissioni. Siamo a fine agosto. Il vicesindaco tuttofare della Lega, Nicola Lodi detto Naomo, si sente già saldamente al timone ... ilfattoquotidiano

