Federica a C’è Posta Per Te deride il marito: “Ora va dall’amante!” (Di domenica 26 gennaio 2020) C’è Posta Per Te, Federica ride all’appello del marito: “Tempo 5 mesi e va dall’amante” Salvatore si è rivolto a C’è Posta Per Te e a Maria De Filippi per tentare di recuperare il rapporto con la moglie Federica che ha scoperto una serie di messaggi scritti da lui alla donna per la quale l’ha lasciata due volte. Lui e sua moglie hanno tre figli e il matrimonio è andato bene per un paio d’anni, fino a quando è arrivata la crisi. Dopo aver richiesto il mutuo della casa si è allontanato e, successivamente, ha conosciuto una ragazza che l’ha fatto sentire lontano da ogni preoccupazione e molto desiderato. All’appello di Salvatore, Federica a C’è Posta Per Te l’ha deriso: “Tempo cinque mesi e torna dall’amante”. L’uomo ha dichiarato di sentire la mancanza della moglie, ma Federica non è convinta, ... lanostratv

lucianonobili : C’è una giornalista che ai mafiosi di Ostia ha citofonato, eccome. Si chiama Federica Angeli. La candidiamo in Par… - lorellicius96 : RT @mikysunny: 'DOVE C’È GUSTO, NON C’È PERDENZA' FEDERICA CHE ASFALTA CON CLASSE LUI E LA SUA AMANTE. #CePostaPerTe - amoiltrash : Sono quelle come Federica che per me sono DONNE. Fai una famiglia e,dunque, perdoni per l'amore che provi e per i t… -