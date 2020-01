Fast & Furious 9: John Cena "Nel film sfido la morte, ma non ho mai avuto paura" (Di sabato 25 gennaio 2020) John Cena ha parlato della sua esperienza sul set di Fast and Furious 9: ha sfidato la morte, è rimasto sorpreso da ciò che ha visto, In un'intervista rilasciata a Collider, John Cena ha parlato di Fast and Furious 9, che lo vedrà tra le new entry e di cui è atteso un trailer ufficiale a breve. L'attore non ha potuto dire nulla sul suo personaggio, ma è certo che "Fast 9 sarà una botta di adrenalina per la saga" John Cena ha commentato con entusiasmo la sua partecipazione al film:"Davvero fantastica sotto molti aspetti, perché si tratta di un franchise. Il cast di quel film essenzialmente ha lavorato insieme per vent'anni; è un ambiente familiare e il mondo lo considera come una famiglia. (...) Inoltre ... movieplayer

8 Bed & Break Fast di charme dallo stile vintage per un weekend d’amore : Villa 61, LimanaVilla 61, LimanaLocanda Rosa Rosae, Breda di PiaveLocanda Rosa Rosae, Breda di PiaveLa Scuola Guesthouse, LusianaLa Scuola Guesthouse, LusianaCasa Talìa, ModicaCasa Talìa, ModicaValdirose, Lastra a SignaValdirose, Lastra a SignaCamellas-Lloret, MontréalCamellas-Lloret, MontréalBrücke 49, Vals Brücke 49, Vals Les Penates Reims, ReimsLes Penates Reims, ReimsDal Veneto alla Sicilia. Ma anche oltre i confini. Sette strutture piene di ...

Fast & Furious 9 : il video teaser anticipa l'uscita del trailer : Un video teaser ricorda ai fan l'appuntamento con il trailer di Fast & Furious 9, che debutterà il 31 gennaio. Il trailer di Fast & Furious 9 arriverà il 31 gennaio e un teaser ricorda ai tanti fan l'appuntamento con l'evento che sarà composto anche da un concerto. Il video pubblicato online ribadisce che il nuovo capitolo dell'adrenalinico franchise si chiama, per ora, F9, e le prime immagini del sequel con star Vin Diesel arriveranno ...

Civitanova - delusione d'amore : ragazzo di 21 anni si impicca nella camera del bed&break Fast : È stato trovato morto poco prima delle 21 di ieri nella stanza di un bed & breakfast in via Cesare Battisti a Civitanova Marche, dove soggiornava da un paio di giorni. Il...

Fast & Furious : Piloti sotto copertura - recensione : la saga automobilistica sbarca su Netflix : recensione di Fast & Furious : Piloti sotto copertura , spin-off animato del franchise Universal disponibile su Netflix . Con questa recensione di Fast & Furious : Piloti sotto copertura , nuova serie animata disponibile su Netflix , ci addentriamo in un territorio nuovo per la Universal, che produce il celebre franchise automobilistico di successo che a oggi ha generato nove lungometraggi cinematografici, tra filone principale e spin-off (il ...

Morto nel bed & break Fast davanti alla fidanzata. Alessandro - un weekend tragico : Quella che vi stiamo per raccontare è una storia triste, di festa e di dolore. Tutto parte con la speranza di un Capodanno diverso, a Bologna con la fidanzata, lontano dal lavoro, senza pensieri. Ma tutto questo bel progetto si è trasformato in una tragedia, consumatasi domenica in un b & b di via Marconi. Il protagonista di questa vicenda è Alessandro Catastini, barista 30 anni di Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, aveva preso una ...

Fast & Furious 9 : svelato l'evento ideato per presentare il trailer : Fast & Furious 9 sarà al centro di un evento organizzato a gennaio per presentare il primo trailer , ecco i dettagli! Fast & Furious 9 è al centro di un evento ideato per presentare il primo trailer che si svolgerà il 31 gennaio, come annunciato oggi da Universal Pictures. Lo studio ha rivelato che i fan potranno partecipare a una celebrazione del franchise durante la quale verranno presentate le prime sequenze dell'atteso sequel. ...

Fast & Furious - Hobby & Shaw : ecco perchè è il blu-ray più venduto del momento : La recensione del blu-ray di Fast & Furious - Hobbs & Shaw : il prodotto Universal, diventato subito il film più venduto in homevideo, si caratterizza per un video al top assoluto, un audio molto coinvolgente e un buon pacchetto di extra. Appena uscito, il blu-ray di Fast & Furious - Hobbs & Shaw è diventato subito il prodotto più venduto tra i film, preceduto solo dalla stagione 8 della serie tv Il Trono di spade. E un motivo ci ...

Fast & Furious 9 - Vin Diesel ha visto il trailer ed è rimasto senza parole! : Cresce l'attesa per Fast & Furious 9: Vin Diesel ha appena visto il trailer ed è rimasto letteralmente senza parole e non vede l'ora di mostrarlo ai fan. Il trailer di Fast & Furious 9 ha lasciato Vin Diesel senza parole, tanto da aver avuto l'impellente necessità di parlarne immediatamente con il regista. Così ha raccontato l'attore ai The Game Awards, dove è arrivato con la storica co-protagonista del film Michelle Rodriguez. Sebbene ...

Fast & FURIOUS CROSSROADS annunciato ai The Game Awards 2019 : BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Universal Game s and Digital Platforms e Slightly Mad Studios hanno annunciato FAST & FURIOUS CROSSROADS , un action Game a squadre a bordo di veicoli, ambientato nell’universo di FAST & FURIOUS . Il gioco è previsto per maggio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nono capitolo della saga di FAST & FURIOUS , invece, sarà nei cinema negli Stati Uniti il ...

Fast & Furious Crossroads è il nuovo gioco degli sviluppatori di Project CARS : Il celebre franchise di Fast & Furious arriverà su console e PC il prossimo anno con un nuovo video gioco : Fast & Furious Crossroads . Nel gioco ci saranno Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson che riprenderanno i loro ruoli di Dom, Letty e Roman rispettivamente.Slightly Mad Studios lancerà Fast & Furious Crossroads su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One a maggio 2020, lo stesso mese in cui il nono film di Fast & Furious ...

Fast & Furious 9 : Vin Diesel svela quando arriverà il trailer : Vin Diesel , star di Fast & Furious 9, ha svela to quando verrà distribuito il primo trailer del nuovo capitolo del franchise. Fast & Furious 9 sta per avere un trailer : Vin Diesel ha infatti svela to quando i fan potranno vedere le prime immagini del nuovo capitolo dell'adrenalinico franchise. L'attore ha usato Instagram per rivelare che il 18 dicembre verrà annunciato quando sarà distribuito online il primo trailer . Vin Diesel ha infatti ...

Da Fast & Furious 9 al nuovo 007 e Cats : ecco il nuovo listino Universal! : Il listino dei film in uscita nel 2020 della Universal ne ha per tutti i gusti: da Fast & Furious 9, all'ultimo 007 di Daniel Craig, fino a Cats e qualche horror! La Universal Pictures, dopo un inizio 2019 molto ricco, sta per affrontare una nuova stagione piena di titoli attesissimi dai fan, primo tra tutti il sequel Fast & Furious 9, ma spazio anche al remake di Cats , al nuovo film con Emilia Clarke e il nuovo 007, No Time To Die, ...

Fast & Furious - Hobbs & Shaw - in esclusiva una featurette dagli extra del DVD : Fast & Furious - Hobbs & Shaw , lo spin-off del celebre franchise, esce il 3 dicembre in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD, ecco una featurette esclusiva tratta dagli extra del film. Fast & Furious - Hobbs & Shaw , lo spin-off della celebre saga del quale vi presentiamo una featurette esclusiva tratta dagli extra della versione in DVD, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD in uscita il prossimo 3 dicembre grazie a Universal ...

Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&Break Fast a Capoverde : Marilena Corrò muore a 52 anni : Tragedia a Capoverde : è stata trovata morta in una cisterna la trevigiana Marilena Corrò , 52 anni , nata e residente a Treviso. Era la proprietaria del B&B “A Paz” nella città di Boavista sull’isola di Sal: la morte per cause ancora al vaglio degli inquirenti. La donna aveva ereditato l’attività da suo padre Luciano che circa 18 anni fa acquistò una vecchia casa colonica sviluppando un progetto turistico-residenziale. E’ morta ...

Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&BreakFast a Capoverde : Marilena Corrò muore a 52 anni : Tragedia a Capoverde: è stata trovata morta in una cisterna la trevigiana Marilena Corrò, 52 anni, nata e residente a Treviso. Era la proprietaria del B&B ?A Paz? nella...

