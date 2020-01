Fabio Troiano: chi è, età, fidanzata, lavoro (Di sabato 25 gennaio 2020) Impariamo a conoscere meglio Fabio Troiano, recentemente finito sotto le luci dei riflettori del gossip per la sua relazione con Eleonora Pedron, ospite oggi della trasmissione Verissimo.Nato il 10 ottobre 1974 a Torino, sotto il segno della Bilancia, Fabio Troaino è cresciuto a Gragnano, in provincia di Napoli, insieme ai nonni, per scelta dei genitori a causa dei suoi problemi d'asma. Finite le scuole e tornato a Torino, inizia a frequentare i corsi di recitazione del Teatro Stabile. Nel 2000 si diploma e debutta a teatro con opere come La visita dell'uomo grigio e Risveglio di primavera. Presto arriva in televisione, con un ruolo che gli permette di ottenere grande popolarità, soprattutto tra i più piccini: interpreta infatti Genio Abù Zazà ne La Melevisione, trasmissione cult dei primi anni 2000. Nel 2004 vince il Premio Magna Grecia per il ruolo interpretato nel film Dopo ... blogo

