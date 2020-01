F1, l’Alfa Romeo annuncia la data di presentazione della nuova monoposto: il 19 febbraio a Barcellona (Di sabato 25 gennaio 2020) Si delinea sempre di più il quadro delle monoposto del Mondiale 2020 di F1 che sveleranno i propri segreti in sede di presentazione. Dopo Ferrari (11 febbraio), Renault (12 febbraio), McLaren (13 febbraio), Mercedes (14 febbraio), Alpha Tauri (14 febbraio) e Racing Point (17 febbraio), è stata l’Alfa Romeo Racing ad annunciare la data dell’unveiling che si terrà il 19 febbraio a Barcellona, sede dei prossimi test invernali. Il team italo-svizzero, dunque, mostrerà le nuove forme della proprio vettura direttamente sul tracciato catalano, avendo così un riscontro diretto sulle proprie prestazioni. Le aspettative sono quelle di migliorare i risultati dell’anno passato che, un po’ come la Ferrari, hanno risentito di un progetto che non ha dato le risposte attese. Il finlandese Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi si augurano di disporre di una macchina più bilanciata, per ... oasport

OA_Sport : F1, l’Alfa Romeo annuncia la data di presentazione della nuova monoposto: il 19 febbraio a Barcellona - linkmotorsepoca : Alfa Romeo Alfetta 2.0 del 1978, Iscritta ASI, Appena tagliandata - € 8600 Proposta di vendita - Alfa Romeo Alfetta… - EAlessandrolodi : RT @coppola_adolfo: @AndreaOrlandosp Si infatti dovevamo lavorare un giorno in meno con l'euro, ma vai a CAGARE tu e il Prodi ex presidente… -