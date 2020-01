Europei pallanuoto, Setterosa chiude al quinto posto. Alla Spagna il titolo continentale (Di domenica 26 gennaio 2020) Europei pAllanuoto femminile, Grecia-Italia 5-7. Il Setterosa chiude al quinto posto la sua esperienza continentale. titolo Alla Spagna. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pAllanuoto femminile, Grecia-Italia 5-7. Si è chiusa con un quinto posto l’avventura continentale del Setterosa che nell’ultima sfida ha superato le elleniche. “Al di là del risultato sono contento della prestazione – ha commentato il c.t. di Paolo Zizza – le ragazze devono crederci sempre. Una vittoria che fa morale in vista delle qualificazioni olimpiche. In questo torneo non siamo stati continui, dobbiamo lavorare per cercare di ottenere il pass. E l’appuntamento in World League contro la Francia può essere un buon test“. Europei pAllanuoto, il Setterosa chiude al quinto posto Un quinto posto per il Setterosa al termine di una competizione dalle due facce. ... newsmondo

