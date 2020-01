Eros e Marica Pellegrinelli, il retroscena sulla rottura svelato dal paparazzo (Di sabato 25 gennaio 2020) Il paparazzo Alan Fiordelmondo, racconta un retroscena sulla rottura fra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. Come è noto la coppia si è separata circa un anno fa dopo oltre dieci anni d’amore e due figlie: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. L’annuncio dell’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantante romano che erano ormai convinti avesse trovato la donna della sua vita dopo il divorzio da Michelle Hunziker. Eros e Marica non hanno mai svelato i motivi dietro la fine del loro matrimonio e hanno sempre protetto la loro privacy, scegliendo di rimanere uniti per amore dei figli. Un indizio però arriva dal noto fotografo secondo cui la Pellegrinelli e Ramazzotti erano in crisi già da diverso tempo. Intervistato da Lorella Boccia nel programma Rivelo, Alan Fiordelmondo ha svelato di aver assistito a una lite fra la modella e il cantante avvenuta ... dilei

