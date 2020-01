Eriksen Inter, tutto definito: il danese in Italia lunedì per le visite mediche (Di sabato 25 gennaio 2020) L’Inter ha trovato un intesa di massima con il Tottenham per Christian Eriksen: ecco quando il danese sarà in Italia Fumata bianca avvenuta. L’Inter ha praticamente chiuso per l’arrivo di Christian Eriksen. L’accordo con il giocatore c’era già da tempo (8 milioni più bonus a stagione), mancava quello con gli Spurs arrivato nel tardo pomeriggio odierno. I due club sono al lavoro per sistemare gli ultimissimi dettagli burocratici e quelli legati alla cifra finale dell’operazione, con i nerazzurri che dovrebbero versare nelle casse del Tottenham circa 20 milioni di euro, bonus compresi (18+2). Eriksen rimarrà a disposizione del Tottenham per il match di Fa Cup di domani e poi volerà in Italia per le visite mediche e firma sul contratto, che avverrà presumibilmente lunedì. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

