Emma Marrone attrice nel film “Gli anni più belli”, haters l’attaccano: Gabriele Muccino interviene e li zittisce (Di sabato 25 gennaio 2020) Uscirà al cinema solo il prossimo 13 febbraio ma già sta facendo molto parlare di sé: “Gli anni più belli”, l’ultimo film di Gabriele Muccino è finito nel mirino delle critiche per la presenza di Emma Marrone nella nuova veste di attrice. La cantante è infatti la protagonista della pellicola, assieme a Claudio Santamaria, ed alcuni è bastato vederla nel trailer per attaccarla. Il regista ha deciso così di chiarire le cose in un lungo post su Instagram, in cui ha esaltato le sue qualità e ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad inserire nel cast Emma. Nonostante questo però, un utente ha commentato il suo post dicendo: “Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh“. Allora Muccino le ha risposto perentorio: “Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio...” View this post on ... ilfattoquotidiano

GabrieleMuccino : Emma Marrone e Claudio Santamaria sono Anna e Riccardo #Gliannipiùbelli #13Febbraio - icarvsplume : RT @lucasprezioso: Charlie Rapino il primo che ha creduto in Emma Marrone e Davide Flauto. Come dimenticare #Amici19 - lucasprezioso : Charlie Rapino il primo che ha creduto in Emma Marrone e Davide Flauto. Come dimenticare #Amici19 -