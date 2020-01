Emilia Romagna – Violazione del silenzio elettorale? La doppia bufala di Lega e PD (Di sabato 25 gennaio 2020) Oggi, 25 gennaio 2020, la pagina Facebook ufficiale della Lega pubblica un post in cui accusa il candidato Presidente del PD Stefano Bonaccini di violare il silenzio elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna. In che modo lo avrebbe violato? Non avrebbe disattivato le inserzioni della sua pagina. «NOTA BENE», annuncia la Lega, «Poiché Bonaccini del PD, contravvenendo alle norme elettorali, non ha disattivato le inserzioni a pagamento alla mezzanotte di ieri, abbiamo deciso di procedere alla riattivazione delle nostre, in attesa di chiarimenti». C’è sicuramente una notizia falsa in questo post. Come abbiamo spiegato in diverse occasioni a Open, le normi riguardanti il silenzio elettorale non valgono in Internet e già in passato Matteo Salvini venne accusato ingiustamente di aver violato la legge. Era successo durante le ultime elezioni regionali in Umbria, in ... open.online

