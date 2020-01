Emilia Romagna, elettori di centrodestra a Ravenna: “Se non l’avessero trasformato in voto nazionale, avrei scelto altri”, “Occasione unica” (Di sabato 25 gennaio 2020) “È un’occasione unica, se non vinciamo adesso, non vinceremo mai più”. La signora Anna è una delle prime ad arrivare in piazza del Popolo a Ravenna per accaparrarsi un posto in prima fila al comizio finale del centrodestra. Ha sempre votato a sinistra, ma nelle ultime tornate elettorali ha iniziato a scegliere la Lega “perché Salvini fa quello che la sinistra prometteva”. Mentre la piazza inizia a riempirsi compaiono anche le bandiere e i simpatizzanti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. Si sopportano poco fra di loro, ma qui in Emilia la partita che si sta giocando è troppo importante. Le invidie e gli screzi diventano così acqua passata. Ma in piazza è la Lega a fare da padrona, dal servizio d’ordine alla playlist musicale. “I leghisti vogliono sempre primeggiare” racconta una pensionata da sempre fedele a Berlusconi mentre accanto a lei un elettore leghista commenta: “Il vento è ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : 'Non possiamo lasciare questa terra a chi va a suonare i campanelli per fomentare odio e rabbia. Non è la storia d… - matteosalvinimi : Migliaia di chilometri percorsi, migliaia di persone incontrate, in Emilia-Romagna e in Calabria. - LegaSalvini : ++ ?? IMPORTANTE, FAI GIRARE! DOPPIA CROCE CONTRO I TRUCCHI! ++ Sarebbe sufficiente la croce sui simbolo Lega, ma qu… -