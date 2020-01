Emilia Romagna, dal citofono ai nigeriani: le provocazioni di Salvini (Di sabato 25 gennaio 2020) Dal citofono al negozio dei nigeriani: tutte le provocazioni di Salvini in vista delle elezioni in Emilia Romagna Finalmente si vota. Domenica 26 gennaio ci saranno le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, molto importanti per capire se la maggioranza di governo ha ancora il gradimento di due regioni importanti del nostro paese. … L'articolo Emilia Romagna, dal citofono ai nigeriani: le provocazioni di Salvini proviene da www.inews24.it. inews24

SkyTG24 : 'Non possiamo lasciare questa terra a chi va a suonare i campanelli per fomentare odio e rabbia. Non è la storia d… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - matteosalvinimi : Migliaia di chilometri percorsi, migliaia di persone incontrate, in Emilia-Romagna e in Calabria. -