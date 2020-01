Elezioni regionali, da Mihajlović a Carlo Lucarelli, Luca Toni, Massimo Bottura e Raoul Casadei: chi votano i vip tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni (Di sabato 25 gennaio 2020) Venerdì sera si è conclusa l’accesa campagna elettorale per le Elezioni regionali in Emilia Romagna, che ha visto i due candidati alla presidenza della Regione sfidarsi a colpi di piazze più o meno piene e citofoni di periferia ma anche i numerosi vip che vi risiedono schierarsi in sostegno di Stefano Bonaccini o Lucia Borgonzoni. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović che ha detto apertamente di “tifare” per Matteo Salvini e quindi di votare Borgonzoni. Di parere contrario è invece l’ex allenatore rossoblu Renzo Ulivieri, che ha manifestato il suo appoggio al Pd di Bonaccini, così come Francesco Guccini, lo scrittore Carlo Lucarelli e il “re del liscio” Raoul Casadei. Ma in questa sfida a colpi di endorsement, Borgonzoni risponde colpo su colpo con l’attrice Serena Grandi, gli ex Azzurri Luca ... ilfattoquotidiano

