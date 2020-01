Elezioni regionali 2020 | come si vota in Emilia Romagna e Calabria | guida completa

Elezioni regionali in Calabria - la guida al voto : Elezioni regionali in Calabria, la guida al voto. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 26 gennaio 2020. Callipo sfida Jole Santelli. CATANZARO – Elezioni regionali in Calabria, la guida al voto. La sfida tra Centrodestra e sinistra che molto probabilmente si verificherà anche in questa regione che, il prossimo 26 gennaio, sarà chiamata ad eleggere il nuovo governatore. Un appuntamento importante ma forse non decisivo per il futuro ...

Elezioni regionali : ultimi appelli di Bonaccini - Borgonzoni - Salvini e Zingaretti : ultimi fuochi di una campagna elettorale che ha interessato più l'Emilia Romagna, dove si gioca una battaglia importante, che la Calabria

Elezioni regionali - si chiude la campagna elettorale in Emilia Romagna e Calabria : I leader di Lega e Partito Democratico, Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, hanno chiuso la campagna elettorale in vista del voto di domenica 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Il segretario del Carroccio, da Ravenna ha sostenuto Lucia Borgonzoni a poco più di un giorno dal voto, continuando a ripetere che da lunedì andrà a casa anche il governo, mentre il leader dem, a Lamezia Terme con Pippo Callipo, ha fatto un elegio alle ...

Elezioni in Emilia e in Calabria - come si vota per le Regionali : Elezioni in Emilia e in Calabria: domenica 26 gennaio, dalle 7 alle 23, sarà decisiva per eleggere i nuovi governatori Regionali e tutti i consiglieri Elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, il momnento dei verdetti è vicino. Domenica 26 gennaio gli elettori saranno chiamati ad eleggere il presidente della Regione e i nuovi consiglieri […] L'articolo Elezioni in Emilia e in Calabria, come si vota per le Regionali proviene da ...

Elezioni regionali Calabria 2020 : data - come si vota e orari seggi : Elezioni regionali Calabria 2020: data, come si vota e orari seggi Elezioni regionali Calabria 2020 – Domenica 26 gennaio dalle ore 7 alle ore 23 si vota per il rinnovo del consiglio regionale. Quattro i candidati presidenti in corsa per il dopo Oliverio. Si tratta di Jole Santelli, candidata del centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Santelli Presidente, Casa delle Libertà. Pippo Callipo in corsa per il ...

Elezioni regionali - De Luca presidente : Iacovacci sfida Iannace : Tempo di lettura: 1 minutoLa lista del governatore si candida a diventare ago nella bilancia nel centrosinistra irpino. Oltre alla discesa in campo dell’uscente Carlo Iannace, pupillo del presidente della Regione, nelle ultimissime ore, avanza l’ipotesi Ettore Iacovacci. Il sindacalista dell’Ugl sarebbe pronto a lanciare la sfida al medico, avversario temuto da tutti per la sua rinomata capacità di attrarre consenso. Il dirigente cittadino del ...

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 : data - come si vota e orari : Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: data, come si vota e orari Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 – Domenica 26 gennaio si terrà una prima parte del turno elettorale delle Elezioni regionali del 2020. Anno in cui gli elettori di 8 regioni italiane sono chiamati per il rinnovo dei rispettivi consigli regionali. Si parte da Emilia Romagna e Calabria. Nei prossimi mesi saranno altre 6 le regioni chiamate al voto. Elezioni ...

Conte : “Elezioni regionali non sono voto sulla sopravvivenza del governo. Nè sulla mia permanenza” : "Confido che i risultati saranno positivi e che possa arrivare maggiore energia e maggior entusiasmo verso l'azione di governo. Ma ad ogni modo, il voto regionale non riguarda la sopravvivenza del governo, né la mia permanenza. Non si tratta di un voto sull'esecutivo, sarebbe altamente improprio definirlo tale": così Giuseppe Conte sulle elezioni in Emilia Romagna e Calabria, a nemmeno due giorni dal voto.Continua a leggere

Elezioni regionali decisive per il governo? La risposta di Conte alla giornalista : “Le spiego la democrazia parlamentare” : Il voto di domenica in Calabria e in Emilia-Romagna “non riguarda la sopravvivenza del governo, perché non si vota per l’esecutivo”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del manifesto di Assisi. Incalzato da una giornalista, secondo cui in caso di vittoria del centrodestra – e in generale, considerate le ultime Elezioni regionali (ed europee) – il Parlamento non ...

Elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria | risultati in diretta : Dopo settimane di intensa campagna elettorale è arrivato il giorno delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. Si tratta di una tornata elettorale amministrativa che però ormai ha perso i connotati locali diventando di rilevanza nazionale al punto da mettere in dubbio il proseguio del Governo Conte.Soprattutto è l'Emilia Romagna la regione dove si concentrano le attese di politici ed osservatori; un'eventuale vittoria di Lucia ...

Elezioni regionali - Salvini contestato a Bologna : “Vogliamo restare liberi. Dove sono i 49 milioni?”. E i sostenitori lo difendono : “Vergognatevi” : “Dove sono i 49 milioni?”. “In tasca mia”. Scontro verbale al mercato di Bologna durante la visita di Matteo Salvini tra i contestatori e i suoi sostenitori. “Vogliamo restare liberi”, dice un’elettrice del centrosinistra, ricordando la crescita della Regione sotto la guida dell’attuale governatore, Stefano Bonaccini. “Vegognatevi”, urla invece un sostenitore di Salvini, difendendo il ...

Elezioni regionali : dove seguire gli exit poll : In occasione delle Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria tutte le principali reti televisive seguiranno i risultati del voto attraverso una programmazione dedicata: già dalle 23, inoltre, sarà possibile conoscere i primi exit poll e, successivamente, le prime proiezioni. Andiamo a vedere come seguire gli exit poll e la diffusione dei risultati.Continua a leggere

Elezioni regionali in Calabria : chi succederà a Mario Oliverio? : Francesco Aiello, Pippo Callipo, Jole Santelli, Carlo Tansi: ecco i quattro i candidati che si contenderanno la Presidenza della Regione di Alice Forlin e Alessio Vernetti Domenica 26 gennaio si vota non solo per le Elezioni regionali in Emilia Romagna, ma anche in Calabria. Si potrà votare dalle 7 alle 23 e lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. I candidati Come avevamo già scritto in un articolo sulle Elezioni che si ...

Elezioni regionali in Calabria : chi succederà a Mario Oliverio? : Francesco Aiello, Pippo Callipo, Jole Santelli, Carlo Tansi: ecco i quattro i candidati che si contenderanno la Presidenza della Regione di Alice Forlin e Alessio Vernetti Domenica 26 gennaio si vota non solo per le Elezioni regionali in Emilia Romagna, ma anche in Calabria. Si potrà votare dalle 7 alle 23 e lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. I candidati Come avevamo già scritto in un articolo sulle Elezioni che si ...