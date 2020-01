Elezioni Emilia Romagna, candidati e liste a Reggio Emilia (Di sabato 25 gennaio 2020) Domani, domenica 26 gennaio, si terranno le Elezioni Regionali in Emilia-Romagna: gli elettori sono chiamati a votare per eleggere il nuovo Presidente dell’Assemblea Legislativa e i membri del Consiglio Regionale. Secondo la legge elettorale vigente, il territorio viene suddiviso in 9 circoscrizioni che corrispondono alle 9 province dell’Emilia Romagna. Ecco chi sono i candidati e le liste all’interno della provincia di Reggio Emilia. fanpage

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - NicolaPorro : Quando lo stesso colore politico governa una regione da oltre settant'anni si crea inevitabilmente un sistema di po… - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… -