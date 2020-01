Eleonora Pedron, morta la sorella in un tremendo incidente: il dramma atroce (Di sabato 25 gennaio 2020) Eleonora Pedron è molto riservata ma oggi a Verissimo ha raccontato il dolore che ha provato quando è morta la sorella maggiore Nives. La bellissima Eleonora Pedron si mostra in pubblico con un sorriso che riscalda il cuore. Si capisce da quell’attitudine a mostrarsi serena una forza interiore fuori dal normale, capace di mettere a … L'articolo Eleonora Pedron, morta la sorella in un tremendo incidente: il dramma atroce è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

La7tv : Alle 12:00 su #La7 la 2a puntata di Belli dentro, Belli fuori, il programma dedicato alla salute ed al benessere, c… - gossipblogit : Eleonora Pedron: figli, età, fidanzati, Instagram, Miss Italia -