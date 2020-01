Eleonora Pedron: «La mamma che ho sempre voluto essere» (Di sabato 25 gennaio 2020) Eleonora Pedron Eleonora Pedron Eleonora Pedron Eleonora Pedron Eleonora Pedron Eleonora Pedron Eleonora Pedron è una di quelle donne che non solo fa più cose contemporaneamente, ma le fa tutte bene. Mentre parliamo al telefono trova, infatti, il tempo di discorrere con il suo portiere in perfetto francese, salire in macchina, affrontare il traffico e recuperare la piccola Inés da scuola. «Amore, mamma è al telefono a fare un’intervista, ci parliamo tra poco», le spiega mentre in sottofondo si sentono le urla dei bambini che si fanno via via sempre più lontane e riecheggia il ticchettio tipico di quando stai per fare manovra. «Viviamo a Monaco perché i miei figli sono nati e cresciuti qua e continuano ad andare a scuola qua. Dopo la separazione con Max, ho deciso di rimanere perché non volevo allontanarli dal papà», spiega Eleonora, 37 anni, Miss Italia nel ... vanityfair

