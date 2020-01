Egitto, sgozzata una cristiana senza velo: “Sono viva per miracolo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Egitto, sgozzata una signora cristiana rea di andare in giro senza velo: “Sono viva per miracolo!” Una donna cristiana in Egitto, Catherine Ramzy Mikhail, è stata sgozzata in una strada vicino a casa sua perché non indossava il velo. È stata portata d’urgenza in ospedale dove è stata curata con diversi punti di sutura. Pochi … L'articolo Egitto, sgozzata una cristiana senza velo: “Sono viva per miracolo” proviene da www.inews24.it. inews24

