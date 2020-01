Edil Appia Basket Sant’Agnese, il Gm Capitanio: “Buon avvio, possiamo fare meglio” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Tempi di primi bilanci per l’Edil Appia Basket Sant’Agnese che nel campionato di Promozione ha concluso il girone d’andata. Dopo che metà stagione è ormai alle spalle, la dirigenza sannita prova a tracciare una linea e a fare le prime considerazioni su questa prima parte di 2019/20. L’ Edil Appia dopo 15 partite di campionato si attesta in piena zona playoff, all’ottavo posto di una classifica nella quale regna l’equilibrio e dove anche le prime della classe possono soffrire contro quei roster meno quotati sulla carta. “Dopo un intero girone – afferma Mario Capitanio, gm del Basket Sant’Agnese – posso dire di essere soddisfatto di quanto fatto dalla squadra. Certo, avremmo potuto fare di più, forse perdere qualche partita in meno ma c’è da dire che qualche attenuante l’abbiamo avuta. Abbiamo un gruppo giovane che ha patito qualche infortunio ... anteprima24

ottopagine : L'Edil Appia Sant'Agnese torna al successo #SanGiorgiodelSannio - ilvaglio1 : San Giorgio del Sannio - Torna al successo l'Edil Appia Basket Sant’Agnese #edilappiabasketsant'agnesesangior… -