Eboli, sicurezza nelle scuole: piano antincendio per circa 250 mila euro (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Aumenta la sicurezza nelle scuole e cresce la tranquillità delle famiglie, degli alunni e degli operatori. La Giunta comunale ha dato il via libera al piano di prevenzione antincendio che coinvolge cinque fabbricati scolastici. Si tratta di un intervento che si somma alle decine di lavori appena effettuati o in corso di completamento, che rendono le scuole Ebolitane sempre più sicure, con l'utilizzazione di finanziamenti che il Comune ha avuto la capacità di intercettare, garantendo riqualificazione alle scuole della città. «Mentre completiamo i primi interventi di efficientamento energetico – spiega il sindaco, Massimo Cariello -, siamo riusciti a mettere in campo risorse per quasi 2 milioni di euro per efficientamento energetico e prevenzione antincendio, grazie alla capacità di ottenere finanziamenti coniugati con la ...

