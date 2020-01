E il ministero manda l’ok a Italia Viva al Matteo Renzi sbagliato (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Antonio D’Amore racconta la storia di un Matteo Renzi sbagliato. Ovvero di un cittadino teramano, di mestiere consulente informatico, a cui l’Ufficio Brevetti e Marchi del ministero dello Sviluppo Economico ha inviato una lettera per fargli sapere che il marchio “Italia Viva” non era ancora registrato. Ovviamente si tratta di un errore di persona, ma è anche curioso che dalle parti del ministero non siano in grado di comprendere la differenza tra il Matteo Renzi abruzzese e quello toscano: Anche quando i genitori del Renzi nazionale vennero arrestati, ci fu anche chi, mosso da un senso di umana partecipazione, sentì il bisogno di esprimere vicinanza al Renzi teramano, che fu costretto a postare su Facebook una nota di servizio, con la quale informava tutti che i suoi genitori stavano bene e che stavano a casa per ... nextquotidiano

