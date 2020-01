Dybala: “Sono stato vicino ad andare via, era nei pensieri della Juve”. E sul futuro spaventa i tifosi… (Di sabato 25 gennaio 2020) Diciamo che si sapeva, ma lui non lo aveva mai confessato. L’importante è che adesso sia felice, anche se sul futuro rimane criptico. Come riporta TuttoSport, è avvenuto l’incontro tra la Paulo Dybala e tantissimi bambini accorsi al Megastore dell’Allianz Stadium. Tradimento? No, sogno: “Vorrei rivedere Sarri sulla panchina del Napoli” Durante questo incontro, anche qualche passaggio sul passato: “Sono stati vicino ad andare via. Era nei pensieri della società, lo so. Abbiamo aspettato fino all’ultimo minuto. Ho due anni di contratto, non è poco ma neanche molto. Vedremo quali sono i piani della società, se ritengono che io possa partire nel prossimo mercato o se vogliono che rimanga. E’ difficile saperlo perché le cose cambiano in un secondo”. Eusebio, destinato a fare il lustrascarpe venne nascosto dal Benfica tra i pescatori: firmò ... calcioweb.eu

forumJuventus : Dybala: 'Sono stato vicino a lasciare la Juve, ma ora sono qui e sono felice come lo sono sempre stato. Senza il pa… - CalcioWeb : #Dybala: 'Sono stato vicino ad andare via, era nei pensieri della #Juve'. E sul futuro spaventa i tifosi... - - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: Dybala: 'Sono stato vicino a lasciare la Juve, ma ora sono qui e sono felice come lo sono sempre stato. Senza il pallone… -