Due corpi senza vita trovati nel Brindisino: fermato il marito di una delle vittime (Di domenica 26 gennaio 2020) Una donna e un uomo sono morti a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Gli inquirenti pensano ad un duplice omicidio. CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) – Una donna e un uomo sono morti a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La macabra scoperta è avvenuta nella mattinata di sabato 25 gennaio 2020 dai carabinieri in un’abitazione del centro storico. Inizialmente gli inquirenti avevano pensato ad un omicidio-suicidio visto il ritrovamento di un coltello vicino ai cadaveri. Gli accertamenti, invece, hanno portato al fermo del marito di una delle vittime. Potrebbe essere stato lui a uccidere le due persone e poi aver lasciato l’arma sul posto per far confondere i militari. Due corpi senza vita trovati nel Brindisino L’allarme è scattato nella mattinata di oggi quando i carabinieri hanno rinvenuto il corpo di due persone in un appartamento dopo ... newsmondo

