Dopo la Orlando arrivano altre dimissioni, lascia anche Paola Zingone (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Dopo le dimissioni dell’assessore Anna Orlando, riconducibili a motivi personali, nel primo pomeriggio arrivano anche quelle di Paola Zingone. Nominata il 3 dicembre 2018, per volontà di Clemente Mastella quale componente di fiducia del Sindaco, la Zingone ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Coordinamento della Consulta delle Donne del Comune di Benevento. anche in questo caso, in una missiva indirizzata allo stesso Primo Cittadino e alla Delegata alle Pari Opportunità, Patrizia Callaro, si legge che la decisione è maturata per “motivi strettamente personali“. La Zingone ha ringraziato “per la fiducia che mi venne accordata e grata per aver avuto la possibilità di fare una esperienza che considero positiva e accrescitiva, augurando il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi”. L'articolo ... anteprima24

