Donna trovata morta in casa, un uomo confessa l’omicidio: il movente sarebbe sentimentale (Di sabato 25 gennaio 2020) Un uomo di 46 anni ha confessato l'omicidio della Donna che venerdì scorso era stata trovata senza vita nella sua casa di Valenza, in provincia di Alessandria, dove viveva con il marito e la figlia dodicenne. ll movente sarebbe di tipo sentimentale: i due avevano una relazione di circa un anno, ma lei voleva lasciarlo. fanpage

