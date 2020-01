Donald Trump Twitter, il logo della Us Pace Force scatena la rete: «Ma è quello di Star Trek…» (Di sabato 25 gennaio 2020) Su Twitter il presidente americano Donald Trump ha presentato il nuovo logo della Us Pace Force, nuovo gruppo militare voluto fortemente dall’inquilino della Casa Bianca. Agli occhi della rete, sempre super attenta, non è sfuggita però la somiglianza impressionante tra il simbolo postato dal politico 73enne e quello della serie cult Star Trek. Persino l’attore George Takei, volto popolare del telefilm, è intervenuto sulla questione per chiedere ironicamente i diritti dell’immagine. Una vicenda che ha del surreale, fantascienza pura. Donald Trump Twitter, il logo della Us Pace Force scatena la rete: «Ma è quello di Star Trek…» Il presidente americano ha scritto orgoglioso sui social: «Dopo essermi consultato con i nostri grandi leader militari, disegnatori e altri, sono felice di presentare il nuovo logo per la United States SPace Force, la sesta branca delle ... urbanpost

