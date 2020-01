Don Matteo 12 anticipazioni quarta puntata: Anna e Sergio sempre più intimi, Marco geloso (Di sabato 25 gennaio 2020) Le anticipazioni di Don Matteo 12 garantiscono clamorosi colpi di scena. La piccola Ines e il PM Nardi si legheranno molto, mentre Anna si lascerà consolare da Sergio. Nel frattempo, Natalina riceverà una visita inaspettata che farà storcere il naso al prete detective. Nel dettaglio, gli spoiler della quarta puntata della fiction con protagonista Terence Hill, in onda su Rai 1 giovedì 30 gennaio, alle 21:25 circa. anticipazioni Don Matteo 12: arriva Manlio La quarta delle dieci puntate s’intitola ‘Onora il padre e la madre’ e andrà in onda giovedì 30 gennaio in prime time su Rai 1. In questa puntata, a Spoleto arriverà un signore anziano e subito mostrerà interesse per Natalina. I telespettatori scopriranno che l’uomo misterioso è il padre della perpetua di Don Matteo. Superata la diffidenza iniziale, i due inizieranno a conoscersi meglio e a legarsi sempre di ... kontrokultura

