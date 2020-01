Discesa Kitzbuehel 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 25 gennaio 2020) Signore e signori, siamo giunti al piatto forte sia di questo intenso fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 sia, probabilmente, dell’intera stagione del Circo Bianco. Oggi, infatti, sulla celebre Streif di Kitzbuhel, sarà di scena la tanto attesa Discesa, una occasione da non perdere nè per i protagonisti, nè per chi ama questo sport. Purtroppo, com’è ben noto, non sarà presente il tre volte vincitore sulla Streif, il nostro Dominik Paris dopo il brutto ko di martedì, ma non mancheranno gli spunti per rendere questa gara assolutamente unica, su una pista che entra di diritto nella leggenda dello sci alpino. Senza “Domme” sarà campo aperto per Beat Feuz? IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE ... oasport

