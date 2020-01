DIRETTA/ Sassari Trento, risultato finale 87-90, video: Gentile sulla sirena (Di sabato 25 gennaio 2020) DIRETTA Sassari Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la 20giornata di Serie A, 25 gennaio,. ilsussidiario

zazoomblog : LIVE Venezia-Virtus Bologna 71-83 Serie A basket 2020 in DIRETTA: con un gran secondo tempo la Segafredo espugna il… - zazoomnews : LIVE Dinamo Sassari-Trento 49-59 Serie A basket in DIRETTA: Alessandro Gentile parte col turbo nel terzo quarto -… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Trento 74-78 Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa cercano la rimonta a 5' dalla fine -… -