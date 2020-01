DIRETTA DISCESA BANSKO/ Video streaming Rai: Bassino-Brignone verso la doppietta? (Di sabato 25 gennaio 2020) DIRETTA DISCESA BANSKO streaming Video Rai, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favorite e azzurre, oggi sabato 25 gennaio,. ilsussidiario

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: il giorno della Streif, Casse e gli azzurri per onorare Paris - Matt_Orlandi : LIVE Discesa libera #Kitzbuehel 2020, #sci alpino maschile in diretta: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ - flamminiog : RT @OA_Sport: LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25/1): inizia la gara, Brignone sfida Shiffrin! -