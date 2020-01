Di svolta identitaria si può morire: il Barcellona perde 2-0 a Valencia (Di sabato 25 gennaio 2020) Di svolta identitaria si può morire. Chissà cosa staranno pensando i soci del Barcellona che hanno deciso di cominciare il 2020 con l’esonero di Valverde reo di applicare un gioco eretico, troppo distante dal guardiolismo che fu. Poco importa che il Barça fosse primo in classifica. Fu colta al balzo la sconfitta con l’Atletico Madrid in Coppa del re. Al suo posto è stato ingaggiato Setién custode dell’ortodossia del Barcellona. Nelle prime due partite, In tre partite, Setién ha battuto a stento il Granada 1-0, con tanto inutile possesso palla e gol salvifico di Messi e poi ha ancora più sofferto in Coppa del Re contro l’Ibiza che milita in Serie C. Oggi è arrivato il crollo. Sul campo del Valencia che è tornato a battere i catalani dopo tredici anni. Il Barcellona è stato annientato dal Valencia. Due a zero il risultato finale con autorete di Jordi Alba e ... ilnapolista

