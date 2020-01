Di Maria a sorpresa: «PSG il mio ultimo club in Europa» (Di sabato 25 gennaio 2020) Angel Di Maria ha le idee chiare sul suo futuro: ecco le parole del fantasista del Paris Saint-Germain Angel Di Maria non intende continuare la propria carriera in Europa. Dopo l’addio con il PSG, il calciatore farà ritorno in patria, in Argentina. Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. «Futuro? Non ne stiamo parlando. Non ne parlo con nessuno perché non ci penso, ho la testa rivolta al campo. Mi resterà ancora un anno di contratto a giugno, sono tranquillo e mi concentro sul quotidiano. La mia idea è che il PSG sarà il mio ultimo club in Europa e dopo tornerò in Argentina». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

