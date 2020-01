Deodorante su colleghi stranieri: pizzaiolo condannato per razzismo (Di domenica 26 gennaio 2020) Aveva spruzzato del Deodorante su alcuni colleghi stranieri e il video era diventato virale suscitando non poche polemiche: il pizzaiolo responsabile del gesto è stato condannato per razzismo insieme al suo datore di lavoro. Spruzzava Deodorante su colleghi stranieri: condannato La condanna è giunta a quasi un anno esatto dall’episodio, verificatosi in una catena di ristoranti in Stazione Centrale a Milano. Un pizzaiolo aveva spruzzato del Deodorante contro alcuni colleghi africani intimandoli con, tra le altre, queste parole: “Alza le ascelle. Ma perché non lo usate questo?“. Ciò che i dipendenti avevano dovuto subire era stato registrato da un video postato su Facebook. In poche ore aveva fatto il giro del web e innescato numerose polemiche. A causa delle angherie subite, le vittime del trattamento avevano fatto causa aiutati dai legali dell’ASGI, ovvero ... notizie

Agenzia_Ansa : Spruzzò deodorante a colleghi di colore, condannato. Giudice di Milano: 'Molestie razziali, paghi anche la società'… - repubblica : Deodorante spruzzato sui colleghi stranieri, condannati ristoratore e pizzaiolo - MediasetTgcom24 : Milano, spruzzava deodorante sui colleghi stranieri: condannato per 'molestie razziali' #milano… -