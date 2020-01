Dentro la foto di Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme (Di domenica 26 gennaio 2020) SAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonSAG Awards 2020, Brad Pitt e Jennifer AnistonLe minestre riscaldate non funzionano quasi mai, lo sappiamo tutti. Eppure. Sono bastate un paio di foto scattate nel backstage degli ultimi SAG Awards per farci inondare social e chat di Whatsapp con messaggi di gioia al grido di «Jennifer Aniston e Brad Pitt tornano insieme!». Un tale tifo, per intenderci, non lo si vedeva da quando Lady Gaga e Bradley Cooper si erano seduti all’ormai famoso pianoforte della notte degli Oscar. Non abbiamo visto, certo, atteggiamenti particolarmente ... vanityfair

VeronicchinaA : RT @belfiore_ale: No non è il Cantante Mascherato ma I L M E G L I O D I #vivaraiplay ?????? Le foto dello Show rivelazione del 2019! A tra… - Anthos68954875 : @marina101902 X me bellissima la foto con chi c’è dentro - wesottoning : RT @giorgialuvBTS: Perché ci sono in tl foto di un panino con dentro un pene?! ?? -