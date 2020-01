Curtoni, Bassino, Brignone: tripletta azzurra in discesa, Italia regina dello sci (Di sabato 25 gennaio 2020) La tripletta azzurra nello sciLa tripletta azzurra nello sciLa tripletta azzurra nello sciLa tripletta azzurra nello sciLa tripletta azzurra nello sciLa tripletta azzurra nello sciLa tripletta azzurra nello sciLa chiamano valanga rosa, ma i risultati stanno andando ormai oltre la definizione. Nella seconda discesa di Bansko, in Bulgaria, il podio è tutto azzurro. Vittoria di Elena Curtoni, al primo successo in carriera dopo una lunga serie di gravi infortuni, davanti per 10 centesimi a Marta Bassino con Federica Brignone terza a 14 centesimi. Per l’Italia femminile è il secondo tris della storia in discesa, il quarto in assoluto. Due anni fa a Bad Kleinkirchheim vinse Sofia Goggia, oggi assente perché caduta ieri, davanti a Federica Brignone, ieri seconda, e Nadia Fanchini. In questa stagione è il sesto successo delle Italiane, se si contano i podi si arriva a 17. Contando anche gli ... vanityfair

Eurosport_IT : Ok, adesso è tutto vero: TRIPLETTA AZZURRA!!! ??????? Elena #Curtoni vince la sua prima gara in coppa del Mondo, Mart… - matteosalvinimi : Storica tripletta italiana nella Coppa del Mondo femminile di sci! APPLAUSI a Elena Curtoni, Marta Bassino e Feder… - ItaliaTeam_it : CI PRENDIAMO TUTTO! ?? Nella discesa di Bansko trionfo di Elena #Curtoni, seconda piazza per Marta #Bassino e terza… -