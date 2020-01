Criminalità e politica, Mastella torna all’attacco: “Intrecci già denunciati, mai ascoltato” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Apparso poco fa un post del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che torna a parlare delle commistioni tra politica e Criminalità in città. “Voglio ripetere ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che denunciai pericolosi intrecci tra politica e Criminalità in campagna elettorale nel 2016. Traccia rimane agli atti investigativi. Non ebbi grandi solidarietà anzi molti si preoccuparono della mia sortita. Poiché di recente c’è stata un’operazione convergente della Dda e delle altre istituzioni investigative locali, contro un clan camorristico e sono emerse non ”eleganti“ intercettazioni di un consigliere e ancora più una imbarazzante partecipazione del capo clan ad una lista che era parte molto attiva dello schieramento a me contrapposto, che ha inciso per il 12% dei voti della coalizione, eleggendo un consigliere, mi preme far ... anteprima24

