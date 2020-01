Cosenza, ecco il progetto del nuovo “San Vito Marulla”: stadio futuristico e all’avanguardia [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Non solo le grandi del nostro calcio, ma anche le piccole che magari – pure grazie a queste idee – sognano un futuro importante. Sempre più società, e per fortuna diremmo noi, stanno iniziando a pensare alle proprie strutture per regalarsi un futuro radioso e per tornare a regalare al calcio italiano un appeal che manca da ormai qualche anno. Qualche settimana fa parlammo del Potenza. Ma c’è anche un’altra società del Sud Italia che ha presentato il suo progetto per uno stadio nuovo, futuristico e all’avanguardia. Stiamo parlando del Cosenza. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Occhiuto, già da un po’ di tempo ha in mente di regalare una struttura importante al principale club calcistico della città, che milita attualmente in Serie B. Ed è proprio lo stesso sindaco a presentare il progetto, con un post su Facebook molto ... calcioweb.eu

